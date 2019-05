George Clooney recorda acidente que quase o matou

George Clooney não ganhou para o susto quando, no Verão passado, teve um acidente de mota ao embater contra um carro.Quase um ano depois, o ator contou ao 'Hollywood Reporter' que "pensava que ia morrer".Clooney ao bater contra um carro, foi projetado e bateu com a cabeça no pára-brisas do automóvel. Na mesma entrevista, lembrou que o capacete partiu e que podia ter sofrido uma lesão fatal no pescoço.Apesar do impacto, o ator não sofreu lesões graves e voltou ao trabalho quatro duas depois.O acidente aconteceu em Itália, onde estava a gravar 'Catch-22'.