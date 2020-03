George Clooney sofre por amor e procura consolo em atriz

A relação do galã de Hollywood enfrenta um período conturbado, que terá levado o ator a deixar a sua casa em Inglaterra e embarcar para Los Angeles a fim de desfrutar de algum tempo longe de problemas que o estavam a afetar psicologicamente.Segundo a imprensa internacional, assim que aterrou em Los Angeles, George pediu ao motorista que o levasse ao encontro da amiga de longa data, Julia Roberts., adiantou uma fonte próxima que afirma que Julia é a sua grande confidente.A mesma fonte diz ainda que a atriz também enfrenta problemas conjugais no casamento, com o marido Danny Moder, e que os dois amigos têm estado próximos nos últimos meses., esclareceu.Recorde-se que ao longo dos últimos anos o casamento do ator e da advogada tem estado envolto em várias polémicas.De acordo com vários fontes, Amal está farta que George Clooney, que passa longas temporadas longe de casa, seja um pai ausente para filhos de ambos, os gémeos Ella e Alexander, de dois anos.