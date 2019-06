George Clooney teme pela segurança dos filhos

George Clooney deu uma entrevista ao ‘Hollywood Reporter’ e confessou que uma das suas maiores preocupações é a segurança dos filhos gémeos, Alexander e Ella, com cerca de dois anos.Tudo porque a mulher, Amal, é uma advogada de renome na área dos Direitos Humanos e levou à Justiça o primeiro caso contra o Estado islâmico, responsável por vários atentados terroristas em todo o Mundo.Em conversa com o entrevistador, Clooney falou sobre os seus receios. "Tudo muda quando temos dois filhos e temos de os proteger. A minha mulher está a levar a tribunal o primeiro caso contra o Estado Islâmico e então há muitas questões de segurança com as quais temos de lidar diariamente", afirmou."Temos alguns problemas reais de segurança. Não queremos que os nossos filhos sejam alvos, então temos de ter muito cuidado com isso, mas claro que vivemos as nossas vidas normalmente e não nos escondemos a um canto", afirmou ainda.Amal Clooney trabalha há vários anos com a área dos Direitos Humanos e tornou-se defensora legal das mulheres yazidi, uma minoria étnica que tem sido perseguida pelo Estado Islâmico, com várias jovens vítimas de abusos sexuais e violações por parte de elementos do grupo extremista.Recentemente, a mulher do ator fez um discurso na ONU, que se tornou viral, a pedir a aprovação de medidas que garantam auxílio a estas mulheres.