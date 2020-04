George e Amal Clooney fazem doação milionária para combate à Covid-19

O Motion Picture & Television Fund, o SAG-

AFTRA

Fund e o Mayor's Fund para

Los

Angeles

são três das organizações que vão receber parte da quantia.



Desta oferta do galã de Hollywood e a advogado fazem ainda parte o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e o banco alimentar libanês, país de origem de Amal. Devido aos números catastróficos, os hospitais de Itália também vão estar abrangidos por este novo apoio.





Outros rostos ligados às artes, televisão e cultura também se tornaram vozes ativas no apoio àqueles que estão na linha da frente em contacto direto com os doentes infetados com a Covid-19.