Georgia Rodríguez mantém amizade especial com Rainha Sofia de Espanha

Devido ao trabalho solidário que Georgina Rodríguez tem feito no país vizinho,A modelo revelou inclusivamente que, no último Natal, chegou mesmo a receber um cartão de boas festas da rainha emérita Sofia. "Desejamos-lhe um feliz Natal e um próspero ano de 2021", lê-se no postal assinado pela rainha conforme a modelo mostrou aos seguidores no Instagram.Na imagem é ainda possível ver-se um segundo cartão, com palavras da rainha Sófia de Espanha dirigidas pessoalmente à namorada de Cristiano Ronaldo.De acordo com a imprensa espanhola,Desde há três anos que a companheira do craque português começou a visitar as crianças da instituição em Madrid e no último Natal protagonizou mais um gesto nobre ao oferecer milhares de brinquedos para alegrar a quadra festiva dos mais novos.Georgina Rodríguez, de 26 anos de idade,o que lhe merece agora o reconhecimento e respeito da Casa Real Espanhola.Em novembro, Gio já tinha dado a cara por uma campanha que visava apoiar crianças e jovens carenciados e cujo o vídeo partilhou nas redes sociais, onde é seguida por quase 22 milhões de pessoas.Escreveria depois: "Colaboremos para que todas as crianças possam ter uma infância, ser crianças, para que não estejam preocupadas com problemas de adultos, nem tristes por questões da vida das quais não têm culpa. Vamos ajudá-las a ter um novo futuro. Merecem, são anjos".