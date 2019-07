Georgina ansiosa pelo regresso de Cristiano Ronaldo

01:30

Carolina Cunha

Georgina Rodríguez terminou as suas férias na companhia da irmã e de algumas amigas e já regressou às suas rotinas junto da família. Nas redes sociais, Gio partilhou uma imagem onde surge com as crianças - Cristianinho, Eva, Mateo e Alana - acompanhadas do gato Pepe, a bordo do luxuoso jato privado do craque português.Ansiosa pelo reencontro com Ronaldo, a espanhola não esconde as saudades que sente após largos dias separados: "Ansiosos por vermos o papá", escreveu na legenda da imagem. Também CR7 se mostrou desejoso pelo reencontro, ao escrever: "Miss you" (Saudades vossas).Recorde-se que, apesar de as férias de Ronaldo terem terminado, Georgina continuou a gozar alguns dias de descanso em Cádiz (Espanha), onde ficou hospedada num resort de luxo à beira-mar, cujo preço por noite pode rondar os 700 euros.O craque português está na Ásia a preparar a próxima época ao serviço da equipa italiana. A Juventus Summer Tour tem integrado vários jogos e treinos em três estados asiáticos - China, Singapura e Coreia do Sul.