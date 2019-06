Georgina apoia Ronaldo nas bancadas

19:50

Georgina Rodríguez não perde um momento importante na vida de Cristiano Ronaldo e, este domingo (9), marcou presença na final da Liga das Nações.A espanhola foi fotografada sorridente no camarote. No mesmo encontra-se também o filho mais velho de Ronaldo, Cristianinho, a mãe e irmã mais velha do craque, Dolores e Elma, e o melhor amigo, Miguel Paixão.De notar ainda os momentos de cumplicidade captados entre a avó Dolores e o neto Cristianinho nas bancadas.