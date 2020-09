Georgina brilha no festival de cinema de Veneza

Foto: Lusa

Pelo segundo ano consecutivo, Georgina Rodríguez foi convidada para brilhar no Festival de Cinema de Veneza, que está a acontecer nesta cidade italiana. Ontem, a namorada de Cristiano Ronaldo fez a sua primeira aparição no evento, à entrada do Excelsior Venice Lido Resort, com um elegante fato branco e joias de luxo ao pescoço e nos dedos.A espanhola viajou para a cidade de Veneza na manhã de ontem, no jato privado de Cristiano Ronaldo, que se encontra em estágio com a Seleção.A espanhola viajou diretamente de Madrid, onde ficaram os filhos do craque, na mansão de luxo que CR7 mantém no exclusivo bairro de La Finca.A modelo irá continuar a desfilar pelo mítico Festival, que já vai na 77ª edição e espera receber muitas figuras públicas, este ano em moldes diferentes devido à pandemia de Covid-19.Georgina saiu do hotel de máscara e só tirou por breves momentos para a fotografia.