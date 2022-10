Georgina cada vez mais influente

Georgina Rodríguez somou mais uma conquista. A namorada de Cristiano Ronaldo tem ganhado cada vez mais projeção nas redes sociais e foi considerada uma das influenciadoras digitais mais importantes de Espanha.A ‘Forbes’ dividiu os 75 nomes da lista por categorias, sendo que Gio se destacou na categoria ‘Estilo de vida’. O Instagram é a principal ferramenta de trabalho da modelo espanhola, onde é seguida por 39,2 milhões de seguidores. É lá que partilha as produções que faz, mas também as rotinas com os cinco filhos.

“Georgina leva e mostra uma vida de luxo, mas ao mesmo tempo partilha de forma humilde a família que formou com Cristiano Ronaldo”, descreve a publicação.