Georgina celebra aniversário nas arábias Gio celebrou data especial com CR7, os filhos e um grupo de amigos mais próximos.

Festa Georgina Rodriguez

Foto: DR

01:30

O 29.º aniversário foi festejado a rigor por Georgina Rodríguez, na Arábia Saudita, com uma festa digna de uma estrela. Na companhia de CR7, dos filhos, da irmã Ivana e dos amigos mais próximos, Gio soprou as velas num restaurante de luxo, em Riade, com uma decoração pensada exclusivamente para ela, alusiva à nova temporada da série ‘Soy Georgina’ que estreia em março na Netflix. "29 anos rodeada das pessoas que mais amo", escreveu a namorada de Ronaldo nas redes sociais, em que partilhou vários detalhes dos momentos de celebração.

