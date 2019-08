Georgina com look deslumbrante em gala solidária na Sardenha

Georgina Rodríguez

Foto: Direitos Reservados

01:30

Daniela Ventura

A namorada de Cristiano Ronaldo esteve esta sexta-feira na Sardenha, na gala de verão da Unicef a convite da marca Chopard. Georgina Rodríguez não resistiu a mostrar alguns dos momentos da grande festa nas redes sociais, mas o que saltou mais à vista foi o look escolhido.Georgina elegeu um vestido brilhante da marca italiana de luxo Roberto Cavalli, um modelo que já captou atenções no corpo de várias celebridades: foi usado primeiro pela modelo Alessandra Ambrosio no festival de cinema de Cannes em 2018 e pela atriz britânica Alia Bhatt na entrega dos prémios Mulheres do Ano da ‘Vogue’.No entanto, Gio não hesitou em desfilar e deslumbrar na passadeira vermelha com a mesma peça de roupa. A conjugar com o longo vestido transparente, colocou um colar de diamantes da marca Chopard.Depois de ter surgido em Madrid, na entrega do prémio Lenda do jornal espanhol ‘Marca’ ao lado de Cristiano Ronaldo e de ter levantado suspeitas de uma possível gravidez pela barriga saliente, Georgina Rodríguez optou agora por um vestido mais elegante que lhe realçou a silhueta e lhe valeu rasgados elogios.