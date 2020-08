Georgina criticada por beijinhos em plena pandemia de Covid-19

01:30

Vânia Nunes

Georgina Rodríguez, de 26 anos, e o namorado, Cristiano Ronaldo, de 35, estão a ser alvo de duras críticas por parte dos admiradores. O casal foi surpreendido pelos paparazzi durante as férias em Palma de Maiorca, Espanha, a bordo de um iate de luxo. As lentes apanharam-nos a cumprimentar os amigos com dois beijinhos, revelando assim incumprimento das normas de segurança impostas pela Covid-19. Embora pressionados por inúmeros comentários negativos, a espanhola e o internacional português parecem indiferentes às críticas.Entretanto, viajaram novamente. Desta vez, elegeram Lisboa para uma escapadinha fugaz. A visita à capital portuguesa pode estar relacionada com as obras da mansão de luxo que CR7 está a construir na Quinta da Marinha, em Cascais.Nas últimas semanas, as férias de Georgina Rodríguez e Ronaldo estiveram debaixo de muitas atenções. A imprensa espanhola chegou a levantar os rumores de que a modelo pudesse estar à espera de bebé, após a divulgação de várias imagens onde evidenciava uma barriga mais saliente.Nas redes sociais, Gio, como é carinhosamente tratada pela família e amigos, fazia sempre por esconder a barriguinha, optando por publicar fotografias em que aparece de costas.