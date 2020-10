Georgina dá força a Ronaldo em momento difícil: "Tu és a minha inspiração"

Georgina e Ronaldo

13 out 2020 • 15:42

A sofrer à distância, em Itália,soube que Cristiano Ronaldo tinha testado positivo à Covid-19 através de uma chamada do craque.Nas redes sociais, a espanhola mostra que se mantém em contacto com o namorado e publicou um frame da videochamada feita com CR7. "És a minha inspiração", publicou Gio, que se encontra com os quatro filhos do jogador.É a primeira imagem do futebolista desde que se sabe que está infetado com o novo coronavírus.Recorde-se que Ronaldo testou positivo à Covid-19 e encontra-se em isolamento, após ter estado com todos os jogadores da seleção.