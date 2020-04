Georgina dança em lingerie em novo vídeo escaldante

A carregar o vídeo ...

Georgina dança de forma sedutora em lingerie

ganhou cada vez mais mediatismo nos últimos tempos com o romance com Cristiano Ronaldo a catapultá-la para a fama.A namorada de CR7 tem sido cada vez mais requisitada para compromissos publicitários e recentemente gravou uma campanha de lingerie.Agora, o vídeo dessa publicidade já está disponível e mostra Gio a dançar de forma sedutora em lingerie.Orgulhosa, a espanhola partilhou o momento, diretamente da Madeira, onde se encontra a cumprir a sua quarentena.Maioritariamente em casa, Gio já foi, no entanto, surpreendida pelos paparazzi durante um passeio com os filhos pelo Funchal.