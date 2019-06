Georgina declara-se a Cristiano Ronaldo

01:30

Depois de um dia de emoções fortes, com a conquista da Liga das Nações, Georgina Rodríguez usou as redes sociais para deixar uma mensagem ternurenta ao namorado, Cristiano Ronaldo.Como legenda de uma fotografia a preto e branco, em que aparece a beijar o craque ao mesmo tempo em que segura no troféu, a espanhola escreveu: "O amor da minha vida! Felicito-te por mais uma conquista na tua carreira. És o melhor", escreveu.A modelo esteve nas bancadas a apoiar Ronaldo, ao lado de Cristianinho, de Dolores e dos irmãos de CR7 Elma e Hugo Aveiro.