Georgina dedicada à TV e aos filhos de CR7

Em contagem decrescente para as férias em família,, cuja data de estreia ainda não foi anunciada.Depois de ter regressado a Espanha, para um episódio que se irá debruçar sobre as suas origens, Gio continua agora o projeto mas por Itália, revelando como é o seu dia a dia em Turim e ainda por outras cidades do país., para quando o companheiro terminar o Europeu os dois poderem desfrutar das tão desejadas férias com os filhos.. Nas redes sociais, a espanhola mostrou que tem acompanhado, por exemplo, os treinos e jogos de Cristianinho ao serviço da Juventus.Com o acordo com a Netflix, Gio soma e segue e assegura um futuro cada vez mais promissor.onde se incluem campanhas publicitárias para marcas de roupa.Com o dinheiro angariado, Gio mostra que tem feito alguns investimentos imobiliários. Recentemente, a imprensa espanhola revelou, por exemplo, que a modelo tinha comprado casa para a mãe e para a irmã no país vizinho.