Georgina deslumbra e conquista Itália no Festival Sanremo

Georgina Rodríguez esteve no centro de todas as atenções durante a 70ª edição do Festival Sanremo, em Itália, que apresentou com o italiano Amadeus e que foi emitido pela RAI. Ao longo da cerimónia, a namorada de Cristiano Ronaldo surpreendeu quer pela simpatia, quer pelos visuais de luxo, avaliados em milhares de euros, que elegeu para deslumbrar em palco. Trocou de roupa quatro vezes. Primeiro surgiu com um imponente vestido de lantejoulas da Pronovias, desenhado exclusivamente à sua medida pela estilista Alessandra Rinaude, combinado com joias da Pasquale Bruni.O segundo foi um vestido de brilhantes caicai em tons dourados, enquanto o terceiro, em branco acetinado, da marca Lia Stublla, surpreendeu pelo decote em forma de coração. A última peça, um vestido preto da marca Nicole Milano, também exclusivo para a modelo, foi usado num momento de dança. Gio esbanjou sensualidade ao dançar o tango com um corpo de bailarinos, quanto Cristiano Ronaldo assistia, orgulhoso, na plateia. Um dos momentos altos da noite foi quando a namorada o surpreendeu com um ramo de flores e um beijo apaixonado.Georgina ficou em êxtase com a sua estreia como apresentadora e pelo facto de ter conseguido provar que é muito mais do que ‘a namorada de CR7’. "Obrigado por todas as felicitações e por tanto amor. Espero que tenham desfrutado tanto como eu", escreveu nas redes sociais.Nos últimos três anos, Georgina Rodríguez trabalhou para conquistar um lugar ao sol. Foi através das redes sociais que a espanhola conquistou a atenção mediática. No Instagram partilha com os fãs vários momentos da vida de luxo que vive ao lado de CR7.A namorada de CR7 conquistou a atenções de três renomadas marcas de luxo que aceitaram vesti-la para o festival italiano.Atleta assistiu à performance da namorada na plateia. Trocaram um beijo escaldante para celebrar a conquista de Gio.Triunfo na TV italiana deveu-se ao trabalho de vários profissionais. "Rodeada por uma grande equipa", agradeceu Georgina.