Georgina distribui presentes a crianças carenciadas

09 nov 2020 • 14:21

Georgina Rodríguez vai ganhando, cada vez mais, mediatismo e à semelhança de muitos famosos, que aproveitam a exposição para apoiar causas solidárias, a namorada de Cristiano Ronaldo está disposta a ajudar quem mais precisa.

A espanhola, de 26 anos, irá viajar, na próxima sexta-feira, até Madrid, onde irá fazer de Rei Mago para ajudar crianças carenciadas. A viagem de ida e volta entre Turim e Madrid irá ser feita num jato particular com capacidade para dez pessoas, disponibilizado pelo jogador da Juventus, e sem qualquer custo para a organização.

A colaborar com a fundação espanhola ‘Novo Futuro’ há três anos, Gio chegou, inclusivamente, a visitar as instalações da associação e, este ano, irá distribuir presentes entre as crianças. Comprometida com a causa, a jovem doou cerca de 20 mil máscaras para as crianças e para os seus cuidadores, no início da pandemia.