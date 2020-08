Georgina diz ‘sim’ a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Foto: Direitos Reservados/ Instagram

01:30

André Filipe Oliveira

Cristiano Ronaldo pode ter pedido Georgina Rodríguez em casamento. Os rumores dispararam após a espanhola partilhar, na noite de sábado, uma imagem romântica ao lado do craque da Juventus com um ‘Sim’ como legenda. A foto, muito elogiada pelos fãs, foi captada durante uma festa em que estiveram presentes amigos do casal, que decorreu no restaurante Clássico Beach Bar by Olivier, na Costa de Caparica, em Almada.

Nas redes sociais, os participantes, em que se incluíam Hugo Almeida e os músicos Fernando Daniel e C4 Pedro, revelaram-se muito felizes. Os elogios do cantor angolano ao internacional português levantaram ainda mais suspeitas. "Foi um dia super especial. Vim a Lisboa só para fazer uma surpresa ao Cristiano (...), que para a minha surpresa, é fã das minhas músicas, desde o clássico ‘Casamento’. Desejo-te todo o sucesso do mundo e muita saúde", disse C4 Pedro. Um vídeo em que Gio aparece com amigos a cantar mostra também que, ao fim da noite, a modelo tinha um anel - que não o mesmo do início da festa - que tentou esconder.

Há ano e meio, Ronaldo disse que o casamento estava nos seus planos. "Vamos casar-nos um dia, até porque também é um desejo da minha mãe." Haverá mesmo festa em breve?



Encontro com a mãe antes da festa

Cristiano Ronaldo esteve com a mãe, Dolores Aveiro, num hotel de luxo no centro de Lisboa, antes da celebração com Georgina Rodríguez.



O encontro foi registado pela matriarca do clã Aveiro, que se mostrou radiante por rever o filho e o neto Cristianinho, após quase dois meses de distância.



"Dia especial com os meus Cristianos", escreveu Dolores nas redes sociais. Entretanto, a madeirense partiu para o Algarve onde gozará agora uns dias de descanso na sua casa, em Quarteira.