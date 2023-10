Georgina é capa de revista a troco de valor milionário Recebeu 100 mil euros para fazer a capa da ‘Vogue’ portuguesa.

Georgina Rodríguez

01:30

Georgina Rodríguez, de 29 anos, é capa da edição portuguesa da ‘Vogue’. “A espanhola com mais seguidores no Instagram, aquela que toda a gente conhece pelo primeiro nome, em Madrid ou em qualquer canto do Planeta, protagoniza duas capas deste número”, é possível ler nas redes sociais da revista.



Vale a pena recordar que a notícia já tinha sido avançada em julho por Adriano Silva Martins, no ‘Noite das Estrelas’, da CMTV. “Esta produção será para promover o seu trabalho como imagem da marca Guess, e o mais incrível é o preço: pode chegar a auferir 120 mil euros.” Contudo, na passada segunda-feira, o comentador adiantou novos pormenores. “Sobre os 100 mil euros devo dizer que me é igual quem pagou, mas posso garantir que ela recebeu perto dos tais 100 mil euros. Ela não trabalha à borla para nada”, disse.

