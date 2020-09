Georgina é estrela de campanha de biquínis

01:30

Vânia Nunes

O resultado dos treinos diários de Georgina Rodríguez está à vista e o seu corpo tonificado valeu-lhe mais um contrato publicitário. A namorada de Cristiano Ronaldo foi escolhida para protagonizar uma campanha de biquínis para uma marca norte-americana, como mostrou nas redes sociais.Gio partilhou uma fotografia dos bastidores da sessão fotográfica, onde surge a usar um modelo amarelo com padrão de zebra, enquanto é maquilhada. Na legenda escreveu: "Dia de trabalho".Esta campanha surge dias depois da beleza da espanhola de 26 anos ter estado em destaque no Festival de Cinema de Veneza, onde marcou presença como convidada.Entretanto, enquanto a companheira posava para as objetivas, Cristiano Ronaldo aproveitou a folga a bordo do luxuoso iate que comprou este verão por quase seis milhões de euros. O craque teve a companhia do filho mais velho, Cristianinho, de 10 anos, como mostrou nas fotografias que partilhou nas redes sociais.