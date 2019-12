Georgina e filhos surpreendem Cristiano Ronaldo no Natal

Este ano, Cristiano Ronaldo não marcou presença junto da família para passar o Natal na Madeira. O internacional português rumou até ao Dubai para cumprir compromissos profissionais, na 11º edição dos Global Soccer Awards, mas contou com uma surpresa.A namorada, Georgina Rodríguez, viajou para comemorar o espírito natalício ao lado do companheiro e passar a ocasião especial com os quatro filhos: Cristianinho, de nove anos, os gémeos Eva e Mateo, e Alana Martina, os três de dois anos. O craque da Juventus fez questão de mostrar a felicidade através das redes sociais, em que partilhou uma fotografia em família na praia, no dia 24, onde surgem a desfrutar do calor na companhia do Pai Natal."Desejamos um feliz Natal a todos", escreveu o futebolista na legenda da publicação, que fez as delícias dos fãs do casal. Esta foi uma Consoada diferente para Cristiano Ronaldo, mas, para a restante família, a tradição mantém-se. Dolores Aveiro; as filhas, Katia e Elma; o filho mais velho, Hugo, e os restantes netos, reuniram-se na casa do irmão de Ronaldo para a data festiva."Aqui em casa já abrimos os presentes, o que mais gostei foi de ter os meus filhos comigo e de abrir os presentes lindos que ofereceram à minha doce princesa [Valentina]", afirmou a irmã mais nova de CR7.Para compensar a ausência do jogador, o clã Aveiro espera que a família esteja reunida para celebrar o 65º aniversário de Dolores Aveiro, a 31 de dezembro.A namorada de Cristiano Ronaldo não resistiu a partir para o Dubai com os quatro filhos: Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina, para irem ao encontro do companheiro e passarem o Natal reunidos. A espanhola continua a mostrar-se uma mãe ‘babada’. "Minhas vidas", escreveu Gio sobre as crianças.