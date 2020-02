Georgina e Ronaldo encantados com a filha de Katia Aveiro

Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, estiveram em Lisboa para se juntar à família e comemorar o aniversário do filho mais novo de Katia Aveiro, Dinis, fruto da ex-relação da irmã mais nova do craque e José Pereira.O menino celebrou 10 anos e parece ter sido esse o motivo que levou o clã a reunir-se na capital portuguesa.Apesar de Dinis estar de parabéns, foi a filha mais nova de Katia, Valentina, fruto da relação com o namorado, Alexandre Bertolucci, que captou todas as atenções.CR7, Gio, e a mãe do jogador, Dolores, não faltaram ao encontro familiar.A namorada do internacional português partilhou uma fotografia no restaurante 'Guilty', em Lisboa, durante a noite do passado domingo, dia 16 de fevereiro.Durante o dia de hoje, 17 de fevereiro, Katia mostrou também a cunhada e o irmão com Valentina ao colo, no Hotel Pestana CR7., escreveu Katia junto da fotografia, onde Gio se mostra sorridente com a bebé nos braços. Katia também mostrou a mãe, Dolores, com a menina ao colo., escreveu.Dolores Aveiro não resistiu a felicitar o neto, Dinis, pelo 10º aniversário, através das redes sociais., escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo.A pequena Valentina nasceu em Agosto, e, desde então, tem feito as delícias dos seguidores da família Aveiro. Katia não resiste a partilhar vários momentos da bebé, encantada por viver novamente a maternidade.Também durante o dia de hoje, Georgina partilhou uma momento da filha em comum com Cristiano Ronaldo, Alana Martina, a dançar, que derreteu os fãs.