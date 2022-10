Georgina e Ronaldo traídos por pessoa próxima

Georgina e Ronaldo

Sónia Dias

Numa altura em que atravessa uma fase complicada a nível profissional, Cristiano Ronaldo enfrenta também os rumores de que a sua relação com Georgina Rodríguez está por um fio. Sabe-se agora que estas notícias estarão a ser avançadas por pessoas bastante próximas do casal. “Recebi uma chamada de uma fonte bastante próxima da Georgina que me garantiu que eles [Ronaldo e Georgina] estão bastante cientes de quem passa estas informações para a imprensa”, afirmou Adriano Silva Martins, comentador do programa ‘Manhã CM’, da CMTV , sem querer revelar o nome das pessoas em questão.









Já Léo Caeiro, comentador no mesmo programa, não se mostrou surpreendido com as notícias de separação. A verdade é que Gio viaja cada vez mais em trabalho, enquanto o craque permanece em Inglaterra.

A caminho do Chelsea



Segundo Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, o craque português estará a caminho do Chelsea, apesar de já ter sido reintegrado na equipa do Manchester United.