Georgina escaldante soma milhares contratos

01:30

Rute Lourenço

Há quase cinco anos ao lado de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez tem agora uma enorme legião de fãs (mais de 20 milhões só no Instagram) e é um alvo apetecível para as marcas, dispostas a pagar-lhe um cachê ao nível de uma top model internacional. Durante a pandemia, a espanhola tem somado campanhas publicitárias e, nos últimos dias, mostrou a mais recente: uma produção para uma marca de biquínis, em que surge mais sexy do que nunca.









Os cachês de Gio permanecem, na maioria das vezes, em segredo, mas soube-se que, para participar num festival de música em Itália, a musa de Cristiano Ronaldo exigiu 140 mil euros.

Também em 2018 foi notícia que, para publicitar marcas no Instagram, a modelo cobrava entre 4000 e 7500 euros. Entretanto, também esse valor já será superior.





Apesar de ser já uma ‘máquina’ de fazer dinheiro, Georgina garante que recusa muitas das ofertas que lhe são feitas porque a sua prioridade é cuidar dos filhos de Cristiano Ronaldo. O casal, recorde-se, tem uma filha em comum, Alana Martina, de três anos. O craque da Juventus é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, também de três anos, e de Cristianinho, de dez.