Georgina excluída de todas as fotos da família Aveiro

Dolores Aveiro celebrou o seu 65º aniversário com uma festa de arromba no Funchal, Madeira.Cristiano Ronaldo viajou do Dubai para surpreender a mãe e, apesar de todas as divergências , trouxe consigo a namorada, Georgina Rodríguez, que marcou presença nas celebrações.No entanto, e além das imagens que partilhou a namorar com CR7, a espanhola esteve ausente de todas as fotos de grupo partilhadas. E numa das fotografias, a preto e branco, partilhada por Katia Aveiro, os fãs não resistiram em comentar., escreveu uma seguidora.Perante as críticas, a irmã de CR7 acabou por responder, indignada. "Fazer o quê? Gente ridícula... que só dá vontade de rir!".A verdade é que também Gio não partilhou qualquer imagem ao lado dos familiares de Ronaldo, optando apenas por mostrar momentos ao lado do namorado e de outros amigos do craque.