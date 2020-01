Georgina exige mais do dobro de cachê para apresentar festival

Georgina Rodríguez esteve prestes a ver o sonho de se estrear como apresentadora de televisão cair por água abaixo. É que as exigências que fez depois de ser convidada para conduzir o mítico festival de música italiano Sanremo foram mal vistas pela organização. Perante tantas discussões relacionadas com o contrato na última semana, a imprensa italiana chegou a dar como certo o afastamento da namorada de Cristiano Ronaldo do evento.Georgina Rodríguez pediu um cachê entre 100 e 140 mil euros pelo seu trabalho, mas a direção artística só estava disposta a dar 50 mil, uma quantia que considerou justa até pelo facto de a modelo não ter experiência na área.Os fãs do festival, que vai já na 70ª edição, não gostaram da postura da musa de Cristiano Ronaldo e deixaram-lhe várias críticas. Alguns também se mostraram insatisfeitos com a escolha da organização.No último fim de semana houve finalmente um entendimento e Gio, de 26 anos, viajou até Sanremo, na companhia do enteado, Cristianinho, de nove anos, para fechar os últimos detalhes do acordo e fazer os primeiros ensaios com o restante grupo de apresentadores do evento, que decorre entre 4 e 8 de fevereiro.Há muito que Georgina Rodríguez dá sinais de querer vingar no meio artístico. Além das produções de moda que faz constantemente e do investimento no Instagram, onde conta já com quase 16 milhões de seguidores, a espanhola está a dar passos no entretenimento do pequeno ecrã. Em novembro do ano passado, entregou um prémio na gala da MTV European Music Awards, que decorreu em Sevilha.Georgina Rodríguez chegou aos 26 anos, na segunda-feira, mais feliz do que nunca e recebeu uma mensagem especial de Cristiano Ronaldo. "És uma grande mulher e uma excelente mãe para os nossos filhos", escreveu o craque na legenda de uma foto da família unida.Georgina Rodríguez tem mostrado uma preocupação crescente com a imagem. Além das aulas de dança, a espanhola não abdica dos treinos no ginásio, como faz questão de mostrar nas redes sociais. Os exercícios para tonificar as pernas e os glúteos são os seus favoritos. A par disso, não prescinde de uma alimentação regrada e de tratamentos estéticos.