Georgina foge para Madrid com filhos de Cristiano Ronaldo por medo de coronavírus

Georgina Rodríguez mostra-se uma mãe dedicada

Foto: Instagram

01:30

Carolina Cunha

A propagação do coronavírus em Itália está a assustar Ronaldo e Georgina, que decidiram tomar medidas preventivas. Gio saiu ontem de Turim com os filhos e rumou a Madrid. Cristianinho, Eva, Mateo e Alana estão agora hospedados na mansão do craque em La Finca, na capital espanhola.A viagem surge após Gio ter sido duramente criticada esta semana pelos seguidores que acusaram a modelo de "comportamentos irresponsáveis" face aos riscos de contágio da doença, uma vez que não respeitou as medidas de segurança e manteve os compromissos profissionais.Nas redes sociais, Gio fez questão de revelar que está em Madrid como forma de se manter longe de Itália, um dos países onde se tem identificado mais casos do vírus. Em Espanha também já foram registados casos de coronavírus mas a família considera que este é, para já, um local mais seguro.A Liga de futebol italiana decidiu adiar o jogo da Juventus frente ao Inter de Milão, que estava marcado para hoje, devido ao surto de coronavírus que assola o país. Desta forma, Cristiano Ronaldo poderá juntar-se à família em Espanha durante os próximos dias.