Georgina goza férias na neve com os filhos de Cristiano Ronaldo

Em plena época natalícia, Georgina Rodríguez mantém a tradição de viajar para a neve em família. Enquanto Cristiano Ronaldo se mantém ao serviço da Juventus, em Itália, a modelo espanhola decidiu levar as crianças à neve para uns dias de diversão para gozar o período de férias escolares.“A nossa divertida viagem anual até à neve. A minha família, o meu tudo”, partilhou Gio na conta pessoal de Instagram, onde publicou várias imagens ao lado de Cristianinho, de dez anos, dos gémeos Mateo e Eva, de três, e de Alana Martina, também de três. Num evidente ambiente de diversão, a modelo aproveita ao máximo os momentos de descontração com os mais novos da família, enquanto passeiam de trenó e brincam com a neve.