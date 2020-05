Georgina grita por ajuda e filhos 'salvam-na' de Ronaldo em vídeo hilariante

18 mai 2020 • 13:59

A carregar o vídeo ...

Georgina mostra vídeo hilariante com os filhos de Ronaldo

Em Turim há cerca de duas semanas,continuam a passar a maior parte do tempo em casa, mantendo-se protegidos do coronavírus, e as brincadeiras em família sucedem-se.Na sua conta de Instagram, a companheira do craque tem mostrado alguns momentos de diversão em família com os filhos do jogador, como o vídeo recente em que pedia ajuda e as crianças foram a correr 'salvá-la' de Cristiano Ronaldo.