Georgina já está a gravar reality show

Enquanto Cristiano Ronaldo se mantém em Portugal, Georgina Rodríguez tem-se mostrado ocupada a gravar o seu reality show para a Netflix.Nas redes sociais, a companheira do craque português desvendou alguns pormenores daquele que será um dos primeiros episódios do programa, e no qual regressa às suas origens, em Jaca, Espanha. Um momento emotivo para Gio, que já revelou, por várias vezes, não ter tido uma infância fácil, em dias marcados por alguma privação.