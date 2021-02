Georgina mostra dias de romance com Cristiano Ronaldo na neve

surpreendeu

O futebolista e a amada aproveitaram a escapadela para praticar esqui e divertiram-se à grande, como mostram os vídeos que Gio faz questão de partilhar na sua conta de Instagram.





As árvores são o esforço da terra para falar com o céu que escuta", escreveu Gio num vídeo onde se atira para a neve.

Casal aproveitou nevão em Itália para se divertir na neve.

A modelo espanhola tem aproveitado para partilhar registos da escapadela romântica até Courmayeur, no norte de Itália, perto de Turim, com os seguidores e esta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, publicou um conjunto de imagens onde surge ao lado do craque português, evidenciando os momentos de cumplicidade, romance e de diversão que passaram a dois.Veja aqui o vídeo: