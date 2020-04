Georgina mostra filhos de Ronaldo a fazer bolos na quarentena

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez corta o cabelo a Ronaldo

, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continuam a fazer as delícias dos fãs ao divulgar os momentos que estão a passar em família durante a quarentena, que estão a cumprir na ilha da Madeira, no Funchal.A namorada do craque da Juventus revelou imagens em que os filhos do jogador surgem a fazer bolos, à mesa.Cristianho aparece com os irmãos, mas são os gémeos Mateo e Eva e Alana Martina que estão a fazer a massa para os bolos. As crianças continuam a mostrar-se felizes na companhia do casal., escreveu Gio na fotografia da família que partilhou nas redes sociais. Cristiano Ronaldo não resistiu a partilhar o mesmo momento na sua conta de Instagram.A desfrutarem do tempo em família na vivenda que Ronaldo arrendou no Funchal, depois de sair do condomínio onde vivia com o resto da família , os dois têm partilhado vários momentos com as crianças.Recentemente, o internacional português mostrou-se a treinar com a namorada, assim como o momento em que Gio lhe cortou o cabelo. Georgina também derreteu os admiradores ao mostrar-se com os gémeos numa troca de carícias.