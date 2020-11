Georgina mostra fotografia inédita de Ronaldo e Alana em dia de aniversário

A filha mais nova de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, Alana Martina celebra, esta quinta-feira, três anos. Para assinalar a data, a espanhola partilhou uma fotografia inédita do jogador com a menina: "Amor puro. Esta foto emociona-me. Amamos-te", escreveu na legenda da fotografia em que Cristiano surge a dar biberão à bebé.

Mais uma vez, a pequena vai passar o aniversário longe do pai, dado que o desportista se encontra ao serviço da Seleção Nacional. No entanto, o jogador da Juventus não deixou a data passar despercebida e na sua conta de Instagram felicitou a sua "princesa": "Obrigada por chegares às nossas vidas e iluminar-nos com o teu sorriso. Feliz aniversário, minha princesa Alana. O papá ama-te".

Com apenas três anos, Alana faz as delícias dos milhões de seguidores dos pais nas redes sociais, seja através de brincadeiras ou gestos de carinho.

Recorde-se que a menina divide a atenção dos pais com os três irmãos: Cristiano Júnior, de 10 anos, e os gémeos, Mateo e Eva, de três.