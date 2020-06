Georgina mostra luxos da casa de Ronaldo em Lisboa

A carregar o vídeo ...

Georgina transforma sala em parque de diversões

estiveram recentemente em Lisboa, numa escapadinha em que aproveitaram para uma passagem pela zona do Guincho. O casal ficou instalado na luxuosa casa que CR7 tem na Avenida da Liberdade, um duplex, no topo do prédio, com acesso direto desde a garagem.Encantada com o luxo do apartamento, Gio não se coibiu de revelar algumas imagens que mostram a decoração do interior, como aquela em que surge junto a um piano.Já de regresso a Turim, a espanhola tem partilhado vários momentos divertidos com os filhos de CR7 na sala da casa, que foi transformada num parque de diversões.