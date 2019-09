Georgina mostra-se cada vez mais dedicada à família

01:30

Georgina Rodríguez continua a fazer as delícias dos fãs ao partilhar vários momentos com os filhos de Cristiano Ronaldo, e ao mostrar-se muito dedicada às crianças mesmo na ausência do craque.Desta vez, a bela espanhola levou os gémeos Mateo e Eva, de dois anos, e Alana Martina, a filha que tem comum com o jogador da Juventus, de apenas um, ao hipódromo de la Zarzuela, em Madrid. As crianças mostraram-se encantadas por desfrutar da presença dos animais no espaço de equitação."Que bela manhã que passámos. Eles e o seu amor por animais. Dia feliz", escreveu Georgina na legenda das várias fotografias do passeio.