Georgina mostra Ronaldo e Cristianinho em momento íntimo

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm-se mostrado cada vez mais apaixonados. Após rumores de uma segunda gravidez, a jovem, de 25 anos, partilhou com os seus seguidores um momento íntimo em família, com o jogador do Juventus e Cristianianho.Na imagem, Gio mostra que o casal aproveita as noites quentes de verão para namorar ao ar livre. Com o pôr do sol como cenário, a modelo registou o momento em que pai e filho estão juntos.Depois de umas férias de luxo, o casal e os filhos já estão de regresso a casa prontos para mais uma época a jogar pelo Juventus.