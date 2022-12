Georgina oferece presente milionário a CR7 Gio deu um Rolls Royce de 454 mil euros a CR7. ‘Bomba’ tem matrícula portuguesa.

Carolina Cunha

Georgina Rodríguez assumiu o papel de ‘Mãe Natal’ e surpreendeu Cristiano Ronaldo com um presente milionário, uma ‘bomba’ para aumentar a sua frota de luxo. Trata-se de um Rolls Royce Dawn Silver Bullet, uma edição especial com apenas 50 unidades, que estava estacionado na moradia do craque, em Madrid, com um enorme laço vermelho. Apaixonado por carros, a nova ‘máquina’ do craque tem matrícula portuguesa e o preço pode chegar aos 450 mil euros. Espaçoso e bastante comprido, tem 5,28 metros e 3,11 de distância entre eixos. Este ‘brinquedo’ permite uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em menos de cinco segundos, com uma caixa automática de oito velocidades.



Não escondendo o ar de surpresa quando recebeu a prenda, CR7 fez questão de experimentar a versão descapotável. Ronaldo, a namorada e os filhos estão a passar a quadra natalícia, em La Finca, Madrid, com familiares de Gio e amigos.

