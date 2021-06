Georgina prepara festa de arromba para Cristianinho em parque de diversões

É um prazer ver-te crescer a cada dia e ver o homenzinho que te estás a tornar. Obrigado por nos deixar tão orgulhosos de ti. Obrigado por seres o melhor irmão mais velho, filho e companheiro de vida. Estou animada por ter visto tanta alegria e gratidão nos teus olhos pelo dia de hoje. Obrigado por me fazeres sentir como a melhor mãe do mundo todos os dias. Amamos-te muito, pai, mãe e irmãos", escreveu, numa publicação onde mostrou vários registos do dia especial.



Para além de terem passado um dia animado no parque de diversões, Gio e Cristianinho viveram um momento bem especial ao visitar a Esfera Fundacion que dá assistência a crianças portadoras de deficiências. Esta não é a primeira vez que a amada de Cristiano Ronaldo presta apoio a esta associação. "Que dia lindo passámos ontem, em Pedraza, com meus meninos da Esfera Fundacion. Este dia ficará para sempre gravado na minha memória", escreveu onde mostrou Cristianinho a visitar os meninos desta associação tendo recebido um mini bolo para soprar as velas pelo seu aniversário.



Recorde-se que, embora esteja dedicado à Seleção Nacional, , escreveu, numa publicação onde mostrou vários registos do dia especial.Para além de terem passado um dia animado no parque de diversões,. Esta não é a primeira vez que a amada de Cristiano Ronaldo presta apoio a esta associação., escreveu onde mostrou Cristianinho a visitar os meninos desta associação tendo recebido um mini bolo para soprar as velas pelo seu aniversário.Recorde-se que, embora esteja dedicado à Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem bem especial para o filho

completou 11 anos, esta quinta-feira, e com o pai, em Londres, devido ao Euro 2020,A amada do craque português reuniu alguns amigos e, em Madrid, para Cristianinho se divertir no meio das montanhas russas. Georgina Rodríguez chegou à vida do menino em 2017 e desde então são inseparáveis e são vários os momentos cúmplices que vivem. Nas suas redes sociais, a empresária deixou uma mensagem especial ao menino.