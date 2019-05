Georgina promove leilão de camisola de CR7

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Georgina e Ronaldo ajudam causa beneficiente

Cristiano Ronaldo gosta de ajudar e já o fez várias vezes! Desta vez, a causa é o 'Dia da Família do Novo Futuro'. O jogador assinou uma camisola que vai ser leiloada e o dinheiro arrecadado vai para a instituição que abriga crianças carenciadas.Georgina Rodríguez promoveu a iniciativa na sua conta de Instagram. "Dia da Família de Novo Futuro, dia 9 de junho, no Castelo de Viñuelas. Queremos colaborar com esta boa causa leiloando uma camisola do Cristiano Ronaldo assinada por ele, e mais prémios! Participem! Tudo para o benefício das crianças que abrigam o Novo Futuro em suas casas. Eles precisam disso", escreveu na publicação.A iniciativa vai acontecer a 9 de junho.