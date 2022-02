Georgina quer parto dos gémeos em Madrid

georgina rodriguez

08 fev 2022

Vânia Nunes

Os filhos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez deverão nascer em Madrid, na mesma maternidade onde a modelo deu à luz Alana Martina há quatro anos. De acordo com a imprensa espanhola, Gio ficou tão satisfeita com a experiência anterior que vai querer viajar de Manchester, onde vive desde setembro, até Espanha, na altura do parto.









Segundo o jornal ‘El Nacional’, Georgina aproveitou a sua ida à capital espanhola no mês passado, quando esteve a promover a sua série da Netflix, para visitar o Hospital Universitário Quiron e acertar todos os detalhes do nascimento. A unidade hospitalar tem 133 quartos individuais e 57 suítes, cozinha própria e a possibilidade de se escolher a ementa consoante os gostos. Tem também serviço de segurança e garante a máxima privacidade aos utentes.

Os bebés, um menino e uma menina, deverão nascer na primavera. Os nomes ainda não foram revelados.