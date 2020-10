Georgina respira de alívio com teste à Covid-19 negativo

01:30

Rute Lourenço e Sónia Dias

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já podem respirar de alívio. A modelo espanhola fez o teste de despistagem da Covid-19 e este deu negativo, o que quer dizer que pode continuar a desfrutar do seu dia a dia com os filhos: Alana Martina, de dois anos, fruto do seu relacionamento com o jogador, os gémeos Eva e Mateo, de três, e Cristianinho, de 10, concebidos através de barriga de aluguer.