Georgina revela ligações à realeza

Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, a influência de Georgina Rodríguez passa fronteiras e a espanhola já não é apenas conhecida por ser a namorada de Cristiano Ronaldo. Nos últimos dias, a modelo revelou isso mesmo ao mostrar que, pelo Natal, recebeu um postal de boas-festas da rainha emérita espanhola, Sofia, mãe de Felipe VI.





De acordo com a imprensa espanhola, a relação entre as duas estreitou-se devido ao trabalho solidário que Gio tem feito no país vizinho com a associação Novo Futuro, que foi fundada pela falecida irmã de Juan Carlos, a infanta Pilar. Desde há três anos que a companheira do craque português começou a visitar as crianças da instituição em Madrid e no último Natal protagonizou mais um gesto nobre ao oferecer milhares de brinquedos para alegrar a quadra festiva dos mais novos.