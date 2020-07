Georgina revela momento com enteada Eva Filhos de Cristiano Ronaldo veem Gio como uma mãe.

Gio

Foto: Direitos Reservados

01:30

Georgina Rodriguez está a ser alvo de muitos elogios por parte dos fãs de Cristiano Ronaldo. A espanhola, de 26 anos, volta a provar que é uma mulher de família ao mostrar-se totalmente dedicada aos filhos do internacional português. Na última sexta-feira, surpreendeu ao revelar um momento de intimidade com a pequena Eva, de dois anos. "Como ela gosta de fazer uma soneca com a mãe quando o pai está ausente. Os seus abraços fortalecem-me e enchem a minha alma de amor", escreveu.



A cumplicidade entre as duas derreteu os admiradores de CR7 que enalteceram a postura de Gio em aceitar os filhos do namorado como seus. "Tão queridas" ou "os abraços das crianças apagam tristezas", foram alguns dos comentários dos fãs. Recorde-se que Alana Martina é a única filha que Georgina e Ronaldo têm em comum. Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo foram gerados com recurso a barriga de aluguer.

Mais sobre