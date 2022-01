Georgina revela planos do casamento e vida em Portugal com Ronaldo

Juntos há cerca de cinco anos, Cristiano Ronaldo não tem dúvidas que Georgina Rodríguez é a mulher da sua vida. O casamento está mesmo nos planos do craque português, que pretende oficializar a relação com uma cerimónia. A revelação é feita na série documental ‘Soy Georgina’, que estreou esta quinta-feira na Netflix. Mas tal só vai acontecer quando "houver um clique".



"Como aconteceram muitas coisas na nossa vida, e ela sabe ao que me refiro, pode ser daqui a um ano, como podem ser seis meses, como um mês. Tenho a certeza de que o casamento vai acontecer", assegura CR7. Este é um desejo partilhado por Gio, que garante, porém, que nada se vai alterar. "O casamento não vai mudar muito a situação porque me sinto amada. Tenho o mais importante com o Cristiano, que são os nossos filhos e ele dar-me amor todos os dias", diz a modelo espanhola.





O futuro é um tema bastante discutido entre os dois ao longo dos seis episódios desta produção. Cristiano e Georgina planeiam mudar-se para Lisboa quando o jogador terminar a carreira. Para Ronaldo, a capital é uma cidade especial, onde se sente "como um pássaro livre". Em ‘Soy Georgina’ é ainda revelado que o casal tem visitado as obras da casa que está a construir em Cascais sempre que vem a Portugal.Durante a gravação da série documental, a espanhola queixou-se das falhas de Internet em casa (Turim). "Tenho quatro routers e mesmo assim a internet é uma porcaria", disse.Apesar de ter uma vida desafogada, Gio revelou que joga todas as semanas no Euromilhões e na Lotaria. A namorada de CR7 tem a esperança de um dia arrecadar o grande prémio. Um dos desejos é dividir com os amigos.Um dos grandes prazeres na vida de Gio é comer e a namorada de Ronaldo não resiste a doces. Num quiosque, num só dia, gastou 95 € em gomas, chocolates, chupa-chupas e pastilhas para si e para as crianças.A equipa de segurança de CR7 acompanhou todo o processo de gravações. Os gémeos Sérgio e Jorge Ramalheiro (ex-soldados de elite) surgem em todos os episódios do formato.Com apenas 11 anos, Cristianinho já vive o seu primeiro amor. O filho mais velho de CR7 tem namorada e a revelação foi feita por Georgina na série documental da Netflix. "Já lhe disse que tenho de a conhecer e dar-lhe o meu aval. Ainda que não seja uma mãe muito autoritária", brincou a modelo.