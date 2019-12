Georgina Rodríguez acusada de fazer cirurgia

Ronaldo ao lado do filho e da namorada

A presença de Georgina Rodríguez ao lado de Cristiano Ronaldo e do filho Cristianinho no jantar de Natal da Juventus está a intrigar os admiradores. Os lábios da bela espanhola estavam maiores do que o habitual, o que provocou vários rumores. Alguns fãs chegam a questionar se a modelo terá recorrido novamente à cirurgia."Antes estavas natural e autêntica, agora pareces de plástico. Nota-se o silicone exagerado até nos lábios", criticou uma seguidora. "Não faça mais nada ao seu rosto ou boca, vai estragá-lo", alertou outra fã.A confirmar-se, esta não terá sido a primeira vez que a namorada do internacional português recorreu à cirurgia. O peito de Georgina Rodríguez também está mais volumoso, captando várias atenções.