Georgina Rodríguez acusada de retocar lábios

"O que fizeste à boca?", pode ler-se nos comentários.





Georgina Rodríguez não reagiu à especulação, deixando no ar se se trata de truques de maquilhagem ou se fez realmente mais uma intervenção estética. Os rumores acontecem após ter sido noticiado recentemente que Georgina Rodríguez voltou a aumentar o peito

Georgina Rodríguez desfrutou de um jantar de Natal da Juventus, que decorreu em Turim, em Itália, na companhia de Cristiano Ronaldo e do filho mais velho do craque, Cristianinho.Os três posaram para uma fotografia e não deixaram os seguidores indiferentes ao partilhar a imagem nas redes sociais, pelo visual elegante e sofisticado que apresentavam. Ronaldo deu nas vistas ao usar uma pulseira de diamantes.No entanto, não foram apenas os looks escolhidos que chamaram à atenção. Houve um pormenor em relação à 'mais que tudo' do internacional português que não passou despercebido. Os fãs de Gio acreditam que a espanhola colocou botox nos lábios, por estarem aparentemente maiores e mais volumosos.Apesar dos elogios recebidos, como já é habitual, os seguidores interrogaram: