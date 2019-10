Georgina Rodríguez afirma-se como mulher e mãe: “Cuido dos meus filhos e trabalho”

01:30

Vânia Nunes

Quase a chegar aos 14 milhões de seguidores, Georgina Rodríguez partilha pormenores do seu dia a dia com quem a segue. E faz questão de mostrar tanto os seus trabalhos como os momentos em família. "É uma grande responsabilidade ter milhões de pessoas a seguir-me. Mas confio em mim e mostro o que sou: mulher e mãe de família, que trabalha e cuida dos seus filhos. Gosto que me sigam, obviamente. Agrada-me ser inspiração para tantas pessoas", revelou, em entrevista à revista ‘Hoy Corazon’.A namorada de Cristiano Ronaldo disse ainda que faz uma boa gestão do tempo que dedica à carreira e à vida pessoal."Não considero difícil conciliar o meu trabalho com a família. É claro que em primeiro lugar está a minha família e adapto o trabalho aos momentos em que é melhor para todos. Se me parecer difícil de conciliar, então digo que não", revelou a modelo de 25 anos, que cada vez mais tem viajado a convite de marcas, como foi o caso do evento onde esteve em Shangai, na China.A imagem de Gio é cada vez mais valiosa, mas a companheira de CR7 deixa claro que não é "escrava de nada", apenas gosta de se cuidar.