Georgina Rodríguez arrasa a dançar tango e deixa Ronaldo orgulhoso

Georgina Rodríguez arrasa a dançar tanto em San Remo

Georgina Rodríguez surpreendeu durante a gala do Festival San Remo, em Itália, na passada quinta-feira, dia 6 de janeiro, onde brilhou como apresentadora do evento.A companheira de Cristiano Ronaldo mostrou os dotes para a dança e protagonizou um momento que não passou despercebido aos olhos de ninguém.A espanhola de 26 anos subiu ao palco na segunda parte da gala, vestida de preto num modelo de franjas e brilhos e captou todas as atenções ao dançar o tema Roxanne, um tango argentino que faz parte da banda sonora do filme 'Moulin Rouge'., confessou a mãe de Alana Martina, filha que tem em comum com CR7, emocionada. Certo é que Georgina Rodríguez conseguiu encantar o público e está a receber rasgados elogios pela prestação.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo beijam-se publicamente em San Remo

O craque da Juventus não conteve o orgulho ao ficar 'babado' com talento e sensualidade demonstrados pela namorada. No final da atuação, os dois exibiram o amor que os une em público, com um beijo apaixonado.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continuam a mostrar a paixão que os une, sempre presentes nos momentos especiais. Recorde-se que, recentemente, Gio também partilhou nas redes sociais um momento carregado de romance ao lado de Cristiano Ronaldo. O internacional português celebrou 35 anos na passada quarta-feira, dia 5 de janeiro, e contou com uma surpresa preparada pela namorada que derreteu os seguidores