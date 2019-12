Georgina Rodríguez arrasada pela família

A namorada de Cristiano Ronaldo está cada vez mais afastada da família. Falhou o funeral da avó materna, Juana Escarabal, de 80 anos, que morreu vítima de insuficiência cardíaca, e evitou quaisquer contactos com os familiares, mesmo após saber da perda.



A postura de Georgina Rodríguez é agora alvo de crítica por parte do tio materno, Jesus. "Liguei para a irmã Ivana e pedi-lhe para avisar a Georgina. Ela garantiu que a avisava. Depois disso elas não ligaram, nem disseram mais nada", contou o familiar da espanhola em entrevista ao jornal ‘El Madroño’.





Jesus vai mais longe e acusa Gio de querer esconder a sua situação familiar do internacional português. "Tenho a certeza que se a mãe do Cristiano Ronaldo estivesse a morrer, ele ia largar tudo para acompanhá-la. Não? Quando o pai [da Georgina] morreu, a mãe do Cristiano deu-lhe os pêsames. A mim ninguém mos deu", expressou revoltado e em lágrimas.

Embora esteja magoado com o afastamento da modelo espanhola, Jesus não descarta um reencontro para fazer as pazes. "Eu ia recebê-la de braços abertos, porque ela não me fez nada. Eu também não lhe fiz nada. Sempre me portei muito bem com a Georgina. Tal como a minha mãe, com tudo o que pôde. Não lhe fizemos mal nenhum para tanto desprezo", completou.



Avó pediu ajuda a Ronaldo

A situação de miséria vivida pela avó de Georgina e o tio foi relatada em direto na televisão espanhola. Nessa altura, Juana Escarabal chegou a pedir a ajuda de Ronaldo: "Se não me ajuda é porque não deve saber. Se soubesse a necessidade e a situação em que estou, acredito que ajudaria. Ele tem bom coração."